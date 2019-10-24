Отказывающийся от зарядки толстый кот покорил Сеть

В Сети появилось видео с тучным котом из американского Беллингхема (штат Вашингтон), который категорически отказывается заниматься упражнениями на беговой дорожке в воде, несмотря на уговоры своего хозяина и фитнесс-тренера по совместительству.

Ролик опубликован на YouTube.

В описании к видео сказано, что кота по кличке Синдер (Cinder – пепел) за массивное телосложение также называют Шлакоблоком (от англ. Cinderblock).

Питомец, судя по видео, явно не доволен тем, что стал участником программы по снижению веса.

Ранее в Сети появился новый Сердитый кот.