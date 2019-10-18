В Сети появился новый Сердитый кот

В Сети появилось с котом, явно недовольным процессом стрижки. Его уже прозвали новым Grumpy Cat – в честь Сердитой кошки, которая умерла в мае этого года в семилетнем возрасте.

Видео публикует The Daily Mail. На нем видно, как питомец, обернутый в синие полотенце по шею, смотрит на мастера с угрюмым выражением.

Сообщается, что стрижку серо-белому коту по кличке Пампкин (в переводе с англ. – Тыква) делает специалист из Таиланда.

Напомним, в середине мая прошлого года хозяева кошки по кличке Соус Тардар (Тард), более известной в Сети как Сердитая кошка (Grumpy Cat), сообщили о смерти питомца в возрасте семи лет.