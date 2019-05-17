Умерла знаменитая Grumpy Cat

Хозяева кошки по кличке Соус Тардар (Тард), более известной в Сети как Сердитая кошка (Grumpy Cat), сообщили о смерти питомца в возрасте семи лет.

«Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая», – говорится в публикации в Instagram.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные инфекцией мочевыводящих путей.

Хозяева кошки подчеркнули, что Grumpy Cat «помогла миллионам людей по всему миру улыбаться даже в сложные времена». «Ее дух продолжит жить вместе с фанатами по всему миру», – добавили они.

История Grumpy Cat началась в 2012 году, когда брат хозяйки кошки опубликовал на Reddit фотографии питомца. Угрюмое выражение морды понравилось пользователям, и снимок стал мемом. Кошка получила прозвище Grumpy Cat (сердитый или сварливый) и огромную популярность по всему миру, в том числе и в России.

По информации Би-би-си, к концу 2014 года кошка успела принести своей хозяйке Табате Бандесен доход в размере около 100 млн долларов (хотя та называет эту сумму завышенной). Также в январе 2018 года Табата смогла получить 710 тыс. долларов компенсации от Grumpy Cat Grumppuccino за нарушение авторских прав.

Причиной необычного внешнего вида стал ген карликовости, хотя родители Тард — самые обыкновенные кошки.