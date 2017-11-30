Автор мема про сердитого кота выиграл дело об авторских правах

Суд обязал Grumpy Cat Grumpuccino выплатить внушительную сумму за незаконное размещение изображения самого известного в мире кота.

Калифорнийский суд вынес решение в пользу компании Grumpy Cat Limited, представляющей интересы хозяев кошки по кличке Соус Тардар, более известной как «сердитый кот» (Grumpy Cat) и обязал фирму Grumpy Cat Grumpuccino заплатить 710 тыс. долларов за нарушение авторских прав, пишет издание azcentral.com.

Ранее стороны заключили договор, по которому фирма Grumpy Cat Grumpuccino могла использовать интернет-мем при продажах холодных кофейных напитков. Однако по данным, которые предоставил истец Grumpy Cat Limited, изображение кота использовалось для распространения других продуктов, не предусмотренных договором.

«Это важный прецедент, когда вы владеете правами на интернет-мем. Это первый вердикт, вынесенный в пользу вирусного мема. У мемов тоже есть права», – считает адвокат компании Grumpy Cat Limited.

«Я думаю, прежде всего, что это справедливый приговор. Присяжные следовали закону и фактам и вынесли вердикт, который был справедлив, – сказал адвокат Дэвид Йонелис. – Приятно, что права моего клиента были подтверждены. Это была тяжелая битва».

Владелица животного, ставшего интернет-знаменитостью, Табата Бундесен, живет в городе Морристаун, штат Аризона. Ее питомец стал популярен в 2012 году, а год спустя ее компания подписала контракт с фирмой Grumpy Cat Grumpuccino. Иск в суд о нарушении авторских прав был подан в 2015 году.

Страница Grumpy Cat в Facebook имеет 8,7 млн подписчиков.