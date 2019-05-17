Названы российские компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

В России составили список компаний, в которых топ-менеджерам платят самые высокие вознаграждения.

Forbes проанализировал годовые отчеты ста крупнейших компаний по капитализации за прошлый год и составил рейтинг, в котором отразил, где ключевые руководители получают самые высокие вознаграждения.

При составлении рейтинга учитывали зарплату, а также бонусы и премии по итогам работы за год. При этом в расчеты не включали выплаты по долгосрочным программам премирования, так как чаще всего они рассчитываются исходя в связи с уровнем капитализации компании. Не учитывался и доход топ-менеджеров от владения акциями компании.

Самые высокие вознаграждения управленческому персоналу оказались в ГМК «Норильский никель»: в общей сложности они составили 6,8 млрд рублей. На втором месте расположился Сбербанк (4,4 млрд рублей), на третьем – Газпром (4,3 млрд рублей). В пятерку также вошли Роснефть и ВТБ.

Отмечается, что самым неожиданным участником в рейтинге оказался «Мостотрест» (8-е место), где руководителям выплатили 2,5 млрд рублей. В компании не стали комментировать структуру выплат и количество получивших эти деньги топ-менеджеров. В квартальной отчетности «Мостотреста» указываются выплаты совету директоров компании в размере 91,9 млн рублей.

Эту разницу объясняют двумя возможными причинами. Во-первых, отчетность МСФО с цифрой 2,5 млрд рублей может учитывать выплаты руководству дочерних и аффилированных структур. Во-вторых, ряд компаний относит к руководителям не только совет директоров, но и правление, в которое могут входить несколько десятков человек более низкого звена.

В качестве примера приведены авиакомпания «Аэрофлот», которая платит руководству летного и наземного состава, и ВТБ, где к управленческому составу относят руководителей глобальных бизнес-линий. В этих компаниях количество человек, получивших вознаграждение, уточнять также не стали.

В рейтинг также попали компании «Новатэк» (6-е место), «М.Видео – Эльдорадо» (12-е место), «Лукойл» (15-е место), Тигькофф банк (16-е место), «Татнефть» (22-е место) и «Детский мир» (23-е место).

Всего 25 компаний, которые вошли в рейтинг, потратили за зарплаты руководителям 54,5 млрд рублей. Самые большие выплаты были в нефтегазовом секторе (шесть компаний в списке) – 17,3 млрд рублей. На втором месте оказались три банка – 9,6 млрд рублей, а на третьем три металлургических компании с размером выплат в 9,4 млрд рублей.

Ранее опрос показал, что 44% опрошенных граждан готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.