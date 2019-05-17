Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты

Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.

«Для 44% опрошенных главным фактором, который может повлиять на решение о переезде, является зарплата и карьерный рост, 23% опрошенных обращают внимание на перспективы для членов семьи, в том числе на перспективу образования детей», – рассказали в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

Для 17% на первом месте при принятии решения о переезде стоит возможность улучшить жилищные условия, еще 10% назвали экологическую составляющую.

Примерно 30% опрошенных, которые имеют опыт подобных переездов, отметили, что условия на новом месте жительства совпали с ожиданиями или превзошли их. Около 27% респондентов сообщили, что условия оказались хуже, чем они ожидали, 43% пояснили, что никогда не переезжали.

Также опрос показал, что четверть россиян при смене работы рассчитывают на повышение заработной платы в 1,5 раза.

«При переходе на новое место работы 33% участников опроса ожидают увеличения дохода примерно на треть, 26% респондентов отметили, что рассчитывают на рост заработной платы не менее чем в 1,5 раза, а 24% сообщили, что их устроит прибавка к зарплате до 50%», – пояснили в Роструде.

При этом 73% респондентов готовы сменить работу. 51% опрошенных в качестве причины смены назвали увеличение зарплаты, 18% – профессиональное развитие. Около 1% заявили, что не любят засиживаться на одном месте и ищут новые знакомства.

Опрос был проведен в апреле 2019 года среди пользователей Общероссийской базы вакансий и резюме «Работа в России». Количество опрошенных превышает 25 тыс. человек.