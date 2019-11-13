Авиаэксперт: Случай с толстым котом показывает стремление авиакомпаний к наживе

Лишние килограммы в ручной клади не угрожают безопасности полета, а максимальный установленный вес для животных – это стремление нажиться на пассажирах, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Ранее в Сети широко разошлась история пассажира «Аэрофлота», кота которого авиакомпания отказалась пускать в салон в переноске, поскольку его вес был больше допустимых 8 кг. Хозяин все же проник с котом на борт, и компания наказала его за это.

«В «Аэрофлоте» и других авиакомпаниях в последнее время есть тенденция стремления к наживе: в воздушном кодексе все расписано – как правильно провозить животных, багаж, но каждая компания пытается подстроить их «под себя» для извлечения выгоды», – рассказывает Романов.

После того, как история вызвала резонанс, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву пересмотреть правила перевозки животных.

Эксперт добавил, что сейчас воздушную «конституцию» сильно исказили, и она не работает должным образом. Он считает, что просто необходимо создать общие для всех правила по перевозке багажа и животных, и строго за этим следить.

«Вес питомца, если его переноска не превышает допустимые габариты, никакого значения в безопасности не играет. Мы же не взвешиваем всех пассажиров, хотя они у нас разные. Я считаю, что если по этой теме будет большой общественный резонанс, то это может заставить изменить правила хотя бы авиакомпаний по перевозке наших братьев меньших», – говорит Романов.

По следам истории с толстым котом в сети создали петицию, которая призывает полностью отменить взвешивание животных в аэропортах. Данное требование просят внести в «Воздушный кодекс Российской Федерации».