«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

«Аэрофлот» покусился на святое. И я сейчас не про самых милых животных на земле – жирных пушистых котов. Я про законы рынка. Потому что обидеть котика на глазах у изумленной общественности – это надо иметь стальные турбины и абсолютную отвагу.

Я, признаться, самолетами «Аэрофлота» никогда не летал. Родился я в Лондоне, и там же чуть не отдал концы в натруженных руках живодеров из Портон-Дауна, но вовремя унес лапы «через всю Британию в туннель» и нырнул в «подвал Лубянки милой».

И вот теперь выясняется, что мои 11 кг чистой породы, верности и милоты были бы остановлены бездушной дамой с весами. Эй, дурная, ты ж не Фемида! Глаза-то есть? Куда свой меч тянешь, кого расчленить? Это у кого 3 кг лишние? Ты на свою корму смотрела? Я багаж?! Возвращаюсь к вопросу о корме! Вот где багаж! А я воспитанный и в меру упитанный кот. Такой родной, такой патриотичный «Аэрофлот» лишил бы меня шанса на воссоединение с духовной родиной, а Лубянку лишил бы ее лучшего сотрудника, обладающего черным поясом по мягкой силе и принуждению к миру. Мимо тем временем проплывали бы разнокалиберные пассажиры, бесконтрольно прущие на борт литры вискаря из дьюти фри.

От чего-то вспоминается огромный какаду, которого полковник притащил из очередной экспедиции. Помимо веских междометий и экспрессивных глаголов птица умела кричать только «Измена!». Но зато ужасно громким и противным голосом. Когда эта курица исчезла (я тут ни при чем), весь отдел был мне благодарен. А вот сейчас этот его крик что-то вспомнился.

Может, дело в том, что «Аэрофлот» несколько вышел за рамки коммерческой компании, главная мотивация которой – прибыль? Ведь если так посмотреть, «Аэрофлот» полностью косплеит бескомпромиссно жесткую позицию государства Российского к нарушителям. Все эти громкие посадки за ссадину росгвардейца, за твит с угрозами, за дирижирование несанкционированными митингами – это не только и не столько наказание конкретным оступившимся.

Это защита общественного порядка в целом. Чтобы завтра число отмороженных боевиков с газовыми балончиками не возросло в геометрической прогрессии. Чтобы металлические урны не полетели мимо Росгвардии в мирных жителей. Государство обозначает границы и блюдет их со всей своей мощью.

Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Я есть государство? Попахивает комплексом Наполеона. Вот это реконструкция! Куда там доценту Соколову с его переодеваниями в треуголку.

Вы будете смеяться, но «Аэрофлот» настолько дотошен в деталях, что выступил против кошек, которых не переносил и Наполеон Бонопарт. Даже диагноз для такого расстройства имеется. Айлурофобия. Похоже на аэрофобию, но нет. Это боязнь кошек, которой страдал великий полководец.

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Я тут пообщался с нашими специалистами по общественным связям, по экономической эффективности – никто не понимает, зачем «Аэрофлот» выбрал такую античеловечную повестку. Потому что если ты против кота – ты против человека, который его любит. А котиков любят все. Кроме Наполеона. Да и тот плохо кончил.

Если у «Победы» прокатывают рекламные ролики в духе «сосу за копейки», то этому есть прямое маркетинговое объяснение и даже необходимость. «Победа» с ее не откидывающимися креслами, исключительно строгими нормами багажа и прочими необязательными для повышения прибыли неприятностями – обычный добротный лоукостер, но с акцентом на унижение пассажира. Поэтому недавняя рекламная кампания в любимом профессором Гусейновым клоачном стиле прямо отвечает заявленному тезису.

Те, кто не поперхнется от пин-ап девушки, кокетливо предлагающей на сайте «Победы» «А Нальчик?», кто готов стерпеть неудобные кресла за в целом качественные услуги перевозчика и низкую цену, и будут целевой, калиброванной аудиторией «Победы». Остальные, у кого больше денег или гордыня побеждает в борьбе с жадностью, проходят в «Аэрофлот». То есть клоачное разделение двух родственных авиакомпаний на касты обусловлено рынком и законами бизнеса – создать максимум условий сначала для покупки более дорогих билетов, а потом уже продавать дешевые.

Но вот какой гешефт, как говорят у нас на Бронной, от публичной выволочки кота и его находчивого хозяина? Ладно, будем думать, что господа бизнесмены (если они, конечно, не заигрались в политику), знают, что делают. Тогда подкину им пару идей для продолжения БДСМ-пиара. Следующим ходом нужно совершить экстренную посадку лайнера и спустить с борта в чистом поле молодую мать, доставшую в салоне грудь, чтобы покормить младенца. Выхлоп публикаций, гарантирую, будет еще больше, чем с котиками. Борьба с грудным вскармливанием – тренд последнего времени. Впрочем, как и подражание Наполеону.

P.S. Заказал полковнику футболку Я/МЫ ЖИРНЫЙ КОТ. Теперь и у нашего брата есть поле для солидаризации с комрадами.