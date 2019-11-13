«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

Пять лет назад, на прошлом саммите БРИКС в Бразилии, Владимир Путин встречался с президентами стран Южной АмерикиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Поездка Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС уже не воспринимается как что-то необычное, к визитам главы российского государства в Латинскую Америку стали привыкать. А ведь до 2004 года наши лидеры посещали только одно государство региона – Кубу. Сейчас у нас развиваются отношения практически со всеми странами Южной Америки. И они все меньше зависят от того, кто находится у власти. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет

«Железный купол» пока не может дать полных гарантий безопасности ИзраиляФото: EPA/Atef Safadi/ТАСС
Самая технологически развитая страна Ближнего Востока – Израиль – вновь подверглась атаке со стороны противника, обладающего крайне примитивным оружием. И атака эта была в какой-то мере успешна. Почему же даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...

Соколова надо было посадить в 2008 году

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
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Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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      В России празднуют День народного единства

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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Кот Скрипаля

              «Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

              Кот Скрипаля
              Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
              		 13 ноября 2019, 10:34

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              «Аэрофлот» покусился на святое. И я сейчас не про самых милых животных на земле – жирных пушистых котов. Я про законы рынка. Потому что обидеть котика на глазах у изумленной общественности – это надо иметь стальные турбины и абсолютную отвагу.

              Я, признаться, самолетами «Аэрофлота» никогда не летал. Родился я в Лондоне, и там же чуть не отдал концы в натруженных руках живодеров из Портон-Дауна, но вовремя унес лапы «через всю Британию в туннель» и нырнул в «подвал Лубянки милой».

              И вот теперь выясняется, что мои 11 кг чистой породы, верности и милоты были бы остановлены бездушной дамой с весами. Эй, дурная, ты ж не Фемида! Глаза-то есть? Куда свой меч тянешь, кого расчленить? Это у кого 3 кг лишние? Ты на свою корму смотрела? Я багаж?! Возвращаюсь к вопросу о корме! Вот где багаж! А я воспитанный и в меру упитанный кот. Такой родной, такой патриотичный «Аэрофлот» лишил бы меня шанса на воссоединение с духовной родиной, а Лубянку лишил бы ее лучшего сотрудника, обладающего черным поясом по мягкой силе и принуждению к миру. Мимо тем временем проплывали бы разнокалиберные пассажиры, бесконтрольно прущие на борт литры вискаря из дьюти фри.

              От чего-то вспоминается огромный какаду, которого полковник притащил из очередной экспедиции. Помимо веских междометий и экспрессивных глаголов птица умела кричать только «Измена!». Но зато ужасно громким и противным голосом. Когда эта курица исчезла (я тут ни при чем), весь отдел был мне благодарен. А вот сейчас этот его крик что-то вспомнился.

              Может, дело в том, что «Аэрофлот» несколько вышел за рамки коммерческой компании, главная мотивация которой – прибыль? Ведь если так посмотреть, «Аэрофлот» полностью косплеит бескомпромиссно жесткую позицию государства Российского к нарушителям. Все эти громкие посадки за ссадину росгвардейца, за твит с угрозами, за дирижирование несанкционированными митингами – это не только и не столько наказание конкретным оступившимся.

              Фото: facebook.com/mikhail.galin.7

              Это защита общественного порядка в целом. Чтобы завтра число отмороженных боевиков с газовыми балончиками не возросло в геометрической прогрессии. Чтобы металлические урны не полетели мимо Росгвардии в мирных жителей. Государство обозначает границы и блюдет их со всей своей мощью.

              Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Я есть государство? Попахивает комплексом Наполеона. Вот это реконструкция! Куда там доценту Соколову с его переодеваниями в треуголку.

              Вы будете смеяться, но «Аэрофлот» настолько дотошен в деталях, что выступил против кошек, которых не переносил и Наполеон Бонопарт. Даже диагноз для такого расстройства имеется. Айлурофобия. Похоже на аэрофобию, но нет. Это боязнь кошек, которой страдал великий полководец.

              Я тут пообщался с нашими специалистами по общественным связям, по экономической эффективности – никто не понимает, зачем «Аэрофлот» выбрал такую античеловечную повестку. Потому что если ты против кота – ты против человека, который его любит. А котиков любят все. Кроме Наполеона. Да и тот плохо кончил.

              Если у «Победы» прокатывают рекламные ролики в духе «сосу за копейки», то этому есть прямое маркетинговое объяснение и даже необходимость. «Победа» с ее не откидывающимися креслами, исключительно строгими нормами багажа и прочими необязательными для повышения прибыли неприятностями – обычный добротный лоукостер, но с акцентом на унижение пассажира. Поэтому недавняя рекламная кампания в любимом профессором Гусейновым клоачном стиле прямо отвечает заявленному тезису.

              Те, кто не поперхнется от пин-ап девушки, кокетливо предлагающей на сайте «Победы» «А Нальчик?», кто готов стерпеть неудобные кресла за в целом качественные услуги перевозчика и низкую цену, и будут целевой, калиброванной аудиторией «Победы». Остальные, у кого больше денег или гордыня побеждает в борьбе с жадностью, проходят в «Аэрофлот». То есть клоачное разделение двух родственных авиакомпаний на касты обусловлено рынком и законами бизнеса – создать максимум условий сначала для покупки более дорогих билетов, а потом уже продавать дешевые.

              Но вот какой гешефт, как говорят у нас на Бронной, от публичной выволочки кота и его находчивого хозяина? Ладно, будем думать, что господа бизнесмены (если они, конечно, не заигрались в политику), знают, что делают. Тогда подкину им пару идей для продолжения БДСМ-пиара. Следующим ходом нужно совершить экстренную посадку лайнера и спустить с борта в чистом поле молодую мать, доставшую в салоне грудь, чтобы покормить младенца. Выхлоп публикаций, гарантирую, будет еще больше, чем с котиками. Борьба с грудным вскармливанием – тренд последнего времени. Впрочем, как и подражание Наполеону.

              P.S. Заказал полковнику футболку Я/МЫ ЖИРНЫЙ КОТ. Теперь и у нашего брата есть поле для солидаризации с комрадами.


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