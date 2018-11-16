«Аэрофлот» применил санкции к очередному блогеру за плохие отзывы

Блогер Александр Соколовский заявил, что «Аэрофлот» аннулировал ему бонусную карту за то, что он оставил плохой отзыв о компании.

«Мне аннулировали карту «Аэрофлот бонус»!» – написал Соколовский в своем Facebook.

Он рассказал, что в декабре при перелете из Москвы в Ниццу самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку из-за задымления в городе Вене. Сотрудник авиакомпании заявил, что рейс продолжен не будет. Компания предложила вместо этого всем вернуться в Москву на ближайшем рейсе, а в Ниццу отправиться только на следующем самолете из Шереметьево.

«Я начал просить у «Аэрофлота» гостиницу и билеты на ближайший рейс в Ниццу, они, просто говоря, посылали меня нахрен, ну а я, в свою очередь, начал снимать все происходящее и выкладывать это в Instagram», – написал Соколовскй.

По его словам, конфликт между сотрудниками «Аэрофлота» и пассажирами продолжался около двух часов.

В итоге многие за свой счет сняли номера в гостиницах и купили билеты на другой рейс в Ниццу из Вены.

«Естественно ночь в отеле Ниццы прогорела, деньги за билеты никто тоже не вернул, как и никакой компенсации вообще не было», – отметил Соколовский.

После этого он еще много раз летал «Аэрофлотом», а в понедельник узнал, что его аккаунт «Аэрофлот Бонус» аннулирован.

«Доводим до Вашего сведения, что в связи с публикацией Вами негативных высказываний в адрес ПАО «Аэрофлот» с использованием ненормативной лексики на основании Правил программы «Аэрофлот Бонус» решением руководства авиакомпании Ваш счет в программе «Аэрофлот Бонус» № 105******* аннулирован», – процитировал он сообщение компании.

Он отметил, что ожидал извинений от «Аэрофлота», а не аннулирования его карточки.

Ранее уже сообщалось, что «Аэрофлот» лишил блогера Дмитрия Алешковского и его супругу платинового статуса в программе лояльности после его публикации с критикой запрета на использование смартфонов сотрудниками авиакомпании. Позже Алешковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» извинился перед гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, но компания отказалась прощать клиента.