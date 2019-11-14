Охранявший колледж в Благовещенске ЧОП отказался комментировать стрельбу

Гендиректор частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-а», охранявшего колледж в Благовещенске, отказался комментировать инцидент со стрельбой.

Руководитель предприятия Сергей Андрющенко не стал отвечать на вопросы РИА «Новости» о произошедшем в колледже, сказав «До свидания».

По информации СМИ, в настоящее время Андрющенко допрашивают следователи.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Сообщалось о троих пострадавших и двух погибших, в том числе самом стрелявшем. Однако позже смерть одного из сокурсников стрелка опровергли.

Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа. Кроме того, появилось видео с места стрельбы.