В корпусе колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, не оказалось металлодетектора

В корпусе благовещенского колледжа, где в четверг студент открыл стрельбу, не было металлодетектора, сообщил руководитель регионального управления Следственного комитета России Станислав Белянский.

«Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания», – приводит его слова РИА «Новости».

Белянский добавил, что из колледжа уже изъята запись с камер видеонаблюдения.

Мэр Благовещенска Валентина Калита после инцидента со стрельбой в колледже поручила усилить меры безопасности в социальных учреждениях и проверить пропускной режим, в том числе работу тревожных кнопок и турникетов.

«В частности, до конца дня управлению образования необходимо провести полную ревизию наличия турникетов, тревожной кнопки, рамок металлодетекторов, проверить, как осуществляется пропускной режим, как ведется видеонаблюдение», – сообщили РИА «Новости» в мэрии.

По словам представителя мэрии, аналогичные проверки пройдут во всех учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных школах, а также других объектах с массовым пребыванием людей. Отдельно поручено провести собрание с руководителями спортивных федераций и проинструктировать их о безопасности соревнований и тренировок.

Кроме того, владельцам торговых и торгово-развлекательных центров рекомендовано обратить особое внимание на обеспечение мер безопасности на их территории.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

В результате стрельбы погибли два человека, включая самого стрелка, и трое пострадали. Двое пострадавших несовершеннолетних прооперированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Причиной стрельбы, предположительно, стал конфликт между сверстниками. Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.

Кроме того, появилось видео с места стрельбы.