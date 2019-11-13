Суд арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского

Пресненский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского по делу о похищении человека.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Ранее суд наказал ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора за избиение пожилого мужчины.