Суд наказал Конора Макгрегора за избиение пожилого мужчины

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора оштрафован на 1 тыс. евро по решению окружного суда Дублина за нападение на пожилого мужчину в баре, сообщает Irish Mirror.

На судебном заседании Макгрегор вину признал. «Я поступил неправильно и хотел бы еще раз извиниться перед потерпевшим и судом. Уверяю вас, что ничего подобного больше не случится», – приводит его слова РИА «Новости».

Также сообщается, что Макгрегор выплатил пострадавшему компенсацию, однако сумма не называется.

Напомним, в апреле Макгрегор пабе в Дублине ударил пожилого мужчину, который отказался от предложения выпить виски его производства. Газета ВЗГЛЯД публиковала видео инцидента.