Опубликовано видео нападения Макгрегора на пожилого человека

Боец ММА Конор Макгрегор в пабе в Дублине ударил пожилого человека, который отказался от предложения выпить виски его производства. В Сети опубликовано видео инцидента.

Инцидент произошел еще 6 апреля в пабе The Marble Arch в Дублине. Конор предложил посетителям попробовать виски, произведенное на его заводе. Однако один из посетителей, пожилой мужчина, отказался от дегустации. Макгрегор попробовал переубедить его, но после повторного отказа ударил мужчину по лицу, сообщает TMZ.

Два человека сразу схватили Макгрегора и оттащили его от мужчины, а после вывели из бара.

Полиция еще в апреле начала расследование инцидента, однако оно до сих пор не закончено.

Портал отдельно отмечает, что пожилой посетитель, которого ударил Макгрегор, даже не был сбит со своего табурета сильным ударом бойца ММА.

Напомним, Макгрегор имеет собственную марку виски. Ранее СМИ отмечали, что бой с Нурмагомедовым на самом деле принес ему спонсорскую сделку с его брендом виски и усиленную раскрутку накануне поединка.