В Британии объяснили, в чем Макгрегор превзошел Нурмагомедова

Несмотря на поражение от российского бойца Хабиба Нурмагомедова, ирландец Конор Макгрегор остался в плюсе после поединка, пишет The Guardian.

«В течение последних шести месяцев Макгрегору грозило тюремное заключение, он насмехался над религией своего оппонента, над его страной и его отцом, а затем без особых для себя последствий проиграл превосходившему его по силам сопернику. Однако в определенном смысле можно сказать, что он покинул ринг победителем», – пишет журналист Карим Зидан, передает «ИноСМИ».

Автор отмечает, что в последнее время UFC побуждала Макгрегора к сомнительным поступкам и использовала его бренд для рекламного продвижения своих мероприятий. Организация даже использовала кадры атаки Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым для рекламы предстоящего боя и продажи телевизионной подписки, подчеркивает он. При этом UFC не наказала ирландца за инцидент, в результате которого два бойца организации были госпитализированы.

Вместо этого Макгрегор получил награду в виде контракта на шесть боев, спонсорскую сделку с его брендом виски и усиленную раскрутку в прессе накануне поединка с Нурмагомедовым, указывает автор.

По мнению журналиста, Макгрегор сейчас является «настоящей золотой жилой для UFC» и незаменимым для нее бойцом.

«UFC не будет серьезно заниматься проблемами, связанными со своей главной дойной коровой. Но, похоже, руководители UFC вообще не способны как-то ограничить культ личности, окружающий Макгрегора», – пишет Зидан.

Он отмечает, что для многих зрителей Макгрегор после боя с россиянином по-прежнему останется «симпатичным парнем», несмотря на все его оскорбления и выходки до поединка с Нурмагомедовым.

В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После боя россиянин вступил в драку с болельщиками за пределами ринга, а на Макгрегора напали члены команды Нурмагомедова.