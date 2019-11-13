Суд обвинил экс-главу Истры в хищении 80 млн рублей

Экс-мэр подмосковной Истры обвиняется в хищении не менее 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы, сообщил судья Бабушкинского суда Москвы, где решался вопрос об избрании меры пресечения предпринимателю Алексею Деньгину.

«Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы – Вихарев», приводит слова судьи Александра Глухова ТАСС.

Главное следственное управление СК по Московской области попросило суд отправить Деньгина в СИЗО до 6 января 2020 года.

Ранее стало известно, что бывший мэр Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Позже появилась информация, что Вихарев объявлен в федеральный розыск, он скрылся от следствия после задержания.

13 ноября задержали предпринимателя Алексея Деньгина, который был объявлен в розыск вместе с Вихаревым.