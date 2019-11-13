Объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры бизнесмен задержан в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали предпринимателя Алексея Деньгина, ранее объявленного в федеральный розыск вместе с бывшим мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Подмосковье задержан Алексей Деньгин. Он был ранее объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении Вихарева», – сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что с задержанным ведутся следственные действия.

Ранее стало известно, что экс-мэр Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.

Напомним, в субботу источник в правоохранительных органах сообщил, что Вихарев объявлен в федеральный розыск, он скрылся от следствия после задержания.