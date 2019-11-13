Стало известно о ликвидации еще одного командира «Исламского джихада»

В результате израильских обстрелов сектора Газа погиб еще один командир палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России).

По данным телеканала «Аль-Маядин», 38-летний командующий так называемой Центральной бригадой вооруженного крыла «джихада» – «Сарая Аль- Кудс» – погиб от авиаудара в центре прибрежного анклава, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы за сутки выпустили с территории сектора Газа по Израилю около 220 ракет.

Массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата.

Премьер-министр Израиля Биньямин рассказал о подготовке ликвидации лидера «Исламского джихада» Баху Абу аль-Ату.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами.