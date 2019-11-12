Израильская ПВО перехватила 20 из 50 выпущенных из Газы ракет

Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила армейская пресс-служба.

«Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю по состоянию на 09.10 сегодня утром (10.10 мск). Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 20 из них», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС. Остальные, по их данным, не представляли угрозы и упали вдали от населенных пунктов.

По данным MIGnews.com, массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата.

«Мы объявляем о всеобщей мобилизации наших бойцов и подразделений, и мы подтверждаем, что реакция на это «преступление» не будет иметь ограничений и будет равносильна размеру преступления, совершенного врагом», – сказано в сообщении боевиков.

Террористы назвали ликвидированного 42-летнего Ата – «одним из самых выдающихся членов своего военного совета и командиром северной части сектора Газа».

Террористическая организация ХАМАС также объявила, что ликвидация Баху Абу аль-Ата «не останется без наказания». «Сегодня палестинцы прощается с командиром и бойцом, который шел по пути мученических вождей. Мы в ХАМАСе утверждаем, что сионистский враг понесет ответственность за все последствия этой эскалации и опасного нападения. Путь боевых действий и сопротивления растет, покушения на командира не пройдет без наказания», – сказано в заявлении ХАМАСа.

Ранее во вторник сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в городах юга и центра Израиля, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.

До этого Израиль закрыл КПП «Эрез» и «Керем-шалом» на границе с сектором Газа и сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.