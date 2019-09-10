Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил что, если он победит на парламентских выборах 17 сентября, израильский суверенитет распространится на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

«Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря», – цитирует Нетаньяху ТАСС.

17 сентября в Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы.

Согласно требованию резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года, Израиль должен прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Однако израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. С момента, когда Израиль получил контроль над Западным берегом реки Иордан, там было возведено около 120 поселений, которые считаются одним из главных препятствий для возобновления мирного процесса с палестинцами.

Ранее в США заявили о праве Израиля бомбить Сирию.

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