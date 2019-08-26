США заявили о праве Израиля бомбить Сирию

Глава Госдепа Майкл Помпео и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили авианалет ВВС Израиля на Сирию, сообщила руководитель пресс-службы американского ведомства Морган Ортэгус.

По ее словам, Вашингтон «выразил поддержку праву Израиля на самооборону». США считают, что Израиль может «предпринимать действия, нацеленные на предотвращения угроз», передает ТАСС.

В разговоре Помпео с Нетаньяху обсуждалось использование сирийской территории Ираном как «плацдарма» для создания угроз «Израилю и его соседям».

Нетаньяху заявил о намерении его страны «наносить удары по угрожающим Израилю целям КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции), где бы они ни находились».

Силы специального назначения КСИР «Аль-Кудс» заявили, что «безрассудные операции точно станут последними судорожными попытками сионистского режима».

Напомним, Дамаск подвергся атаке с воздуха. Израиль заявил, что его истребители нанесли удары по иранским силам в Сирии, чтобы сорватьатаку «беспилотников-камикадзе».