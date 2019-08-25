Израиль взял ответственность за ракетные удары по Сирии

Удары по сирийской территории нанесены, чтобы сорвать атаку иранских беспилотников на Израиль, заявили израильские военные.

Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил, передает РИА «Новости».

Удары нанесли израильские истребители, передает ТАСС.

Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что авиация страны «поразила ряд террористических целей к юго-востоку от Дамаска».

Как сообщает израильская сторона, удары были нанесены по силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и «шиитским формированиям».

Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что авиация его страны нанесла удары по «объектам инфраструктуры, но вероятны человеческие потери», поскольку «там находился личный состав». По версии израильской стороны, нападение совершено, чтобы сорвать атаку «беспилотников-камикадзе» на Израиль.

Ikhbariya сообщает, что ПВО Сирии продолжает отражать ракетные удары. Как заявил телеканал, средства ПВО «отразили вражеские объекты и сбили большинство из них в южном регионе». Сбито несколько израильских ракет.