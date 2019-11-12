Израиль закрыл границу с Газой и сократил зону рыболовства для палестинцев

Израиль во вторник закрыл КПП «Эрез» и «Керем-шалом» на границе с сектором Газа и сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков, сообщили СМИ.

Как передает государственное радио Израиля «Кан», в ближайшее время кабинет безопасности Израиля соберется для обсуждения ситуации на границе с палестинским приморским анклавом, передает ТАСС.

В ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате, сам лидер палестинских боевиков был убит, еще три человека получили ранения.

Утром во вторник сирены воздушной тревоги прозвучали в городах Ашдод и Ашкелон и ряде районов на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД