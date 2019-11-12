Сирены воздушной тревоги второй раз за сутки прозвучали в Израиле

Сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в городах юга и центра Израиля, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.

В небе над городом были слышны два мощных взрыва. Система оповещения сработала ранее во вторник утром впервые за несколько месяцев, передает ТАСС.

Занятия отменили в школах в городах юга и центра Израиля от Тель-Авива до Сдерота, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Израиля.

«Сирены прозвучали в городе Холоне, Ришон Ле-Ционе, Ашкелоне, Сдероте, а также в районах, прилегающих к сектору Газа», – сообщает пресс-служба израильской армии.

Ранее утром стало известно об обстреле южных районов Израиля.

До этого сообщалось, что Израиль во вторник закрыл КПП «Эрез» и «Керем-шалом» на границе с сектором Газа и сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.