Нетаньяху рассказал о подготовке ликвидации лидера «Исламского джихада»

Правительство и армия Израиля приняли решение ликвидировать главаря «Исламского джихада» Баху Абу аль-Ату 10 дней назад, так как он был «генератором терроризма», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Этот человек был генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом. Он автор сотен нападений, запуска сотен ракет по нам. Решение было принято единогласно кабинетом министров 10 дней назад», – передает слова Нетаньяху ТАСС.

Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате в ночь на вторник. Лидер палестинских боевиков погиб, еще трое получили ранения.

Позже палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю по меньшей мере 50 ракет, которые стали «местью» за ликвидацию Баху Абу аль-Ата.