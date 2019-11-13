По территории Израиля за сутки выпустили 220 ракет

Палестинские радикалы с утра вторника выпустили с территории сектора Газа по Израилю около 220 ракет, сообщила Армия обороны Израиля.

«Начиная с вчерашнего утра и по текущий момент по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 220 ракет», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Система ПВО «Железный купол» перехватило около 90% ракет, траектория которых представляла опасность для мирного населения и жилых объектов. По меньшей мере 60% ракет упали в открытой местности, передает ТАСС.

Массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами.