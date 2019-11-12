Депутат Левин: ИТ-отрасли в России необходима система саморегулирования

В пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная главному ежегодному мероприятию интернет-отрасли – «Неделе российского интернета» (Russian Internet Week, RIW 2019), которая пройдет 12-13 декабря в Центре международной торговли.

С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 5 тыс. посетителей и более 35 тыс. зрителей будут онлайн. Среди них: лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний сектора, эксперты, популярные блогеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Открывая пресс-конференцию, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассказал, как на площадке RIW будет выстроен диалог между интернет-отраслью и государством.

«Отечественной ИТ-отрасли необходимо формировать систему саморегулирования, и становится более консолидированной. Государство сегодня лишь заполняет пустоту в регулировании интернет-отрасли. Отмечу также, что ключевые игроки Рунета должны объединить усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны. Надо отдать должное организаторам RIW – они трансформируются вместе с отраслью. Ежегодно им удается осветить на мероприятии самые актуальные темы и тренды», – отметил Левин.

Он также заявил, что «RIW не один год становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения». «Главные темы взаимодействия государства и бизнеса мы и обсудим на Неделе российского интернета, а именно: Big Data, цифровая экономика, искусственный интеллект, малый бизнес, eCommerce Data economy, Шеринговая экономика, IT-Кадры», – уточнил он.

В 2019 году RIW впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей RIW стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат Недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире – города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгений Новиков также отметил основные темы для обсуждения. «В рамках Недели российского интернета мы намерены рассказать о том, как выстроена система мер поддержки проектов по реализации данных дорожных карт: уже сегодня наши инструменты позволяют обеспечить поддержку на любой стадии технологической готовности – от идеи и прототипирования до пилотных внедрений и тиражирования», – заявил Новиков.

Также в рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям Нацпрограммы – это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной безопасности. Отдельное внимание Минкомсвязь уделит теме развития сквозных цифровых технологий, или СЦТ. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» в настоящее время сформированы и утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; компоненты робототехники и сенсорика; технологии виртуальной и дополненной реальностей; технологии беспроводной связи.