Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, заявил лидер украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук.

«Существует сегодня три варианта для Украины. Вариант первый – начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну», – заявил он в эфире канала ICTV.

Он добавил, что в настоящее время такой вариант невозможен, но призвал ВСУ быть к этому готовыми.

Вторым вариантом, по его мнению, является выполнение Минских соглашений, что может привести к потере суверенитета, так как они якобы навязаны Россией.

«Инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически, на Украину», – отметил он.

Еще одним вариантом Вакарчук назвал включение «турбо-режима» в дипломатии, который позволит усилить украинскую армию и экономику и затем вернуть территории.

«Будем каждый день наращивать мышцы и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путем вернуть наши аннексированные территории», – заключил Вакарчук.

По мнению Вакарчука, последний вариант на данный момент кажется самым реалистичным.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

Напомним, 9 ноября Украина и ДНР начали отвод сил от линии соприкосновения в районе Петровского. После этого украинские силовики обстреляли участок разведения сил и сторон в Петровском.

В октябре обе стороны конфликта в Донбассе приступили к разведению сил и средств в Золотом, после чего в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

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