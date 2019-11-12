Рогозин ввел жесткий контроль за строительством Восточного

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, сообщил высокопоставленный источник в госкорпорации.

Как уточнил источник РИА «Новости», выявленные на первом этапе стройки «безобразия» привели к расформированию «Спецстроя России», аресту большинства его руководителей и назначению в Роскосмос Рогозина, «который в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома».

В понедельник космодром Восточный вызвал гнев президента. Владимир Путин возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Эксперты полагают, что красть средства злоумышленникам помогал режим секретности. Другие считают, что у воровства есть и иные – системные – причины.

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