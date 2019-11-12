Стало известно о запрете Трампа публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать любые заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

Андерсон выступил 30 октября на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса США. Слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента страны Дональда Трампа. Стенограмма слушаний была опубликована в понедельник.

«В то время как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение (ситуации в Керченском проливе – прим. ВЗГЯД), сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию. <...> В тот вечер [25 ноября] я направил сообщение [на тот момент спецпредставителю США по Украине Курту] Волкеру о том, что президент [Трамп] наложил запрет на любые заявления [Белого дома по этой теме]», – передает ТАСС слова Андерсона.

Он пояснил, что узнал о решении из телефонного звонка. Андерсон отметил также, что опубликовал реакцию Волкера на инцидент в Керченском проливе на странице спецпредставителя США по Украине в Twitter.

Он предположил, что такого рода решение могло быть принято «в связи с желанием получить больше информации» об инциденте.

«Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах», – сказал Андерсон.

Он напомнил о том, что Россия называла случившееся провокацией со стороны Украины с целью получить помощь от Запада.

«Заявление было, госсекретарь [Майкл] Помпео выступил с заявлением на следующий день. Постпред [США при ООН Никки] Хейли в конце концов тоже довольно быстро выступила с заявлением. Но аналогичное заявление от Белого дома, о котором мне было бы известно, так и не последовало», – заключил бывший советник Волкера.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

В понедельник директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба сообщил, что бюро проверяет, являются ли правонарушениями действия бывшего руководства страны во время инцидента в Керченском проливе.

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