ГБР Украины проверит причастность Порошенко к инциденту в Керченском проливе

Директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба сообщил, что бюро проверяет, являются ли правонарушениями действия бывшего руководства страны во время инцидента в Керченском проливе. Также выясняется, были ли они умышленными.

«В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения ими Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения. Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше – обострение конфликта и введение военного положения», – написал Труба в своем Telegram-канале.

О каких именно чиновниках идет речь он не уточнил, однако неоднократно назвал имя экс-президента Украины Петра Порошенко. «Об этом никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится – в условиях той грязной информационной войны, которую организует Петр Порошенко», – написал Труба.

В подтверждение этого, директор ГБР отметил, что связанные с Порошенко два украинских телеканала – «Пятый» и «Прямой» – распространяют неверную информацию о бюро, используя при этом инцидент в Керченском проливе «в качестве приманки».

«Мы выясним подробности этих событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны, на них не повлияет никакая антикампания», – заверил Труба.

Он также заявил, что Порошенко «может присоединиться к следственным действиям», и пригласил его на допросы. «И он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет», – заключил директор ГБР.

Ранее в ГБР Украины заявили, что допросят всех моряков-участников инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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