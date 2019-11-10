В Германии обнаружили грузовик с детьми-мигрантами

В Верхней Баварии возле Ландсберг-ам-Лехе в грузовике обнаружены пять беженцев из Афганистана, четверо из них – несовершеннолетние, пишет Bild.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 9 ноября.

Водитель грузовика утверждает, что не знал о людях в его полуприцепе, сообщает RT.

В настоящее время беженцы доставлены в специализированные учреждения.

Напомним, в октябре в британском городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили «грузовик смерти» с 39 погибшими людьми. Все они оказались мигрантами из Вьетнама.

Позднее стали поступать сообщения о новых грузовиках с нелегалами в других европейских городах.