Берлин заявил о неспособности Европы защитить себя без США

Ни Германия, ни Европа не могут защититься без Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в статье, опубликованной Spiegel Online.

«Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить», – приводит его слова ТАСС.

Маас заявил, что якобы недавно «это очень ярко продемонстрировало нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».

«Проведение внешней политики и политики безопасности без Вашингтона было бы безответственно, разделение европейской и американской безопасности опасно», – уверен глава германского внешнеполитического ведомства.

Он убежден, что еще многие годы Европа «будет нуждаться в НАТО». «Оно символизирует распределение нагрузки, международную кооперацию, мультилатерализм», – считает Маас.

Напомним, 7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что оценка Макрона полностью отражает сложившуюся ситуацию, а также увидела подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.

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