Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантический океан

Шестнадцатилетняя эко-активистка Грета Тунберг обратилась к своим сторонникам с просьбой помочь ей пересечь Атлантический океан, чтобы попасть из США в Мадрид на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

«Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна», – написала Тунберг Twitter.

Проблема с пересечением океана возникла из-за того, что Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом, так как он оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Сейчас эко-активистка находится в США, куда она приехала, чтобы направится в Чили, где изначально должна была пройти конференция. В Америку Тунберг прибыла на спортивной яхте.

Ранее стало известно, что Конференция ООН по климату, которая должна была состояться в Чили, пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря.

Напомним, Тунберг, которую выдвигали на Нобелевскую премию мира, в сентябре заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД