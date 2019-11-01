Место проведения конференции ООН по климату перенесли

Конференция ООН по климату, которая должна была состояться в Чили, пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря, сообщила организация.

«Мы рады объявить, что бюро конференции участников согласилось, что COP25 (25-я конференция, – прим. ВЗГЛЯД) пройдет со 2 по 13 декабря в Мадриде, Испания», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисии Эспиносы.

На прошедшем ранее саммите ООН по климату 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что мировые лидеры отняли у нее детство.