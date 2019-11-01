МВФ предрек Белоруссии экономические проблемы из-за налогового маневра

Старший постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной и Восточной Европе Надим Илахи сообщил, что Белоруссия в ближайшие 4-5 лет понесет существенные экономические потери при отсутствии механизмов компенсации потерь от налогового маневра в нефтяной сфере в России.

«Если не будет компенсации, то тогда будут потери существенного дохода на ближайшие 4-5 лет», – сказал Илахи, передает ТАСС.

Он также отметил, что «это будет дополнительный вызов, сложность для развития экономики». «Поэтому нужны реформы», – заключил постпред МВФ.

В начале октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что потери белорусской экономики в 2020 году от налогового маневра России в нефтяной сфере оцениваются в 400 млн долларов, а за два года – в 800 млн.

Однако в России заявили об отсутствии обязательств перед Минском из-за налогового маневра.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью.