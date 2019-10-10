Россия заявила об отсутствии обязательств перед Минском из-за налогового маневра

«Потери» бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам России перед Минском, в том числе финансовым, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Осипов назвал рассуждения министра финансов Белоруссии о потерях страны из-за налогового маневра России «странными», добавив, что «невозможно потерять то, что тебе не принадлежит», передает РИА «Новости».

«Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства (налогового маневра) не относятся к существующим обязательствам России перед республикой, в том числе финансовым», – подчеркнул он.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что потери белорусской экономики в 2020 году от налогового маневра России в нефтяной сфере оцениваются в 400 млн долларов, а за два года – в 800 млн.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти.

Также он заявлял, что Москва и Минск еще вернутся к вопросу компенсаций за налоговый маневр России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью.

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