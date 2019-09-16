Лукашенко пообещал вернуться к вопросу компенсаций за налоговый маневр России

Москва и Минск вернутся к обсуждению вопроса о компенсациях за налогoвый маневр в нефтяной сфере, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрием Сенько.

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крoхи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко отметил, что в ближайшее время Россия и Белоруссия, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу.

Глава республики добавил, что налоговый маневр в нефтяной сфере уменьшил поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Бресте упрекнул Россию в давлении и пообещал найти замену российской нефти.

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