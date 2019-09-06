Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Бресте упрекнул Россию в давлении и пообещал найти замену российской нефти.

В качестве примера Лукашенко привел действия России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа.

«Им надоело спорить с транзитерами. Он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять: к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на ее рынок пришло 20-25 млн тонн чужой нефти – американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть – через Украину, у нас на Мозырь проработан этот маршрут», – передает агентство БелТА слова Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия прорабатывает и северный маршрут.

«И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования. И не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад. Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться», – заявил президент Белоруссии.

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