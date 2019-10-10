Минск оценил потери от налогового маневра России

Потери белорусской экономики в 2020 году от налогового маневра России в нефтяной сфере оцениваются в 400 млн долларов, а за два года – в 800 млн, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

Ермолович заявил, что «суммарно за два года 800 млн долларов: 400 млн в этом году и 400 млн в следующем», передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти.

До этого Лукашенко заявлял, что Москва и Минск еще вернутся к вопросу компенсаций за налоговый маневр России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью.

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