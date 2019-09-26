Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента.

Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, заявил Александр Лукашенко. По его словам, Минску стало невыгодно закупать российскую нефть после налогового маневра, а договориться с Москвой о компенсациях не получается. В итоге Москва может потерять рынок сбыта 20–25 млн тонн нефти в год.

«Налоговый маневр подкинули нам. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала», – возмутился Лукашенко. Белоруссия потеряла около 240 млн долларов за девять месяцев 2019 года из-за российского налогового маневра, посчитал зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Так как Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть (постепенно к 2024 году), Минск будет вынужден закупать нефть в других странах, тем более что российская нефть марки Urals не самого высокого качества на мировом рынке, отметил Лукашенко. Укол про качество, конечно, касается истории с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба».

Лукашенко, конечно, поспешил добавить, что «это не рычаги давления. Это поиск альтернативы». Ведь глава Белоруссии неоднократно грозился, что найдет замену российской нефти. Несколько раз он даже переходил от слов к делу. На словах все это выглядело торжественно, но в реальности попытки покупать иную нефть вдребезги разбивались о реальность.

Белоруссия за свою историю, кроме России, покупала нефть у трех стран – у Казахстана в 2016–2017 годах, у Венесуэлы в 2010–2012 годах, а также у Азербайджана в 2016 году. Во всех случаях другая нефть оказывалась намного дороже российской, венесуэльская – и вовсе в разы. Белорусы потеряли на этих сделках суммарно более 1,2 млрд долларов, подсчитывали во ФНЭБ.

Впрочем, Лукашенко пытается уверить, что на этот раз ситуация иная. Это сейчас белорусские НПЗ покупают дешевую нефть у России, перерабатывают ее и уже по рыночным ценам продают нефтепродукты в ЕС и на Украину. А в 2024 году эта история закончится, и Белоруссия вынуждена будет покупать российскую нефть по рыночной мировой цене, как и другие покупатели.

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Правда, рыночная цена скоро будет не опасна для белорусской экономики. По словам Лукашенко, после модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов они смогут оставаться прибыльными, даже если будут перерабатывать дорогую нефть из Средиземного, Черного или Балтийского морей. «Мы купим, переработаем и не будем в убытке», – уверен Лукашенко.

Поэтому Белоруссия готова покупать нефть где угодно – у Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и даже у США. Правда, не так важно, у кого покупать эту нефть – цена везде мировая. Куда важнее, что у Белоруссии нет собственного выхода к морю, поэтому главный вопрос, как она будет транспортировать эту нефть по суше.

Лукашенко просчитывает три варианта поставки альтернативной нефти на свои заводы.

Первый вариант – качать нефть по нефтепроводу «Одесса – Броды» или железнодорожным транспортом из Одессы. Лукашенко даже предложил Украине сотрудничество: пусть Украина качает на белорусские НПЗ нефть, а они ей вернут нефтепродукты, которых украинцам сейчас так не хватает. На Украине образовался дефицит дизельного топлива, периодически возникают проблемы с нехваткой бензинов.

Второй вариант – поставки нефти из польского Гданьска по нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме. Для начала развернуть планируется две из четырех ниток трубы. Лукашенко назвал этот маршрут самым выгодным. Но так ли это? Наконец, третий вариант – это поставка через порты Литвы и Латвии. Прибалтийские порты, откуда ушли российские грузы, очень обрадовались бы такой возможности восстановить упавший грузооборот.

Когда цена на российскую нефть станет рыночной, как и у других продавцов, разница в цене будет формироваться на основе расходов на доставку этой нефти. «Из России цена доставки будет минимальной. Во-первых, мы граничим друг с другом. Белорусские НПЗ находятся недалеко от российской границы. Во-вторых, у нас есть трубопровод, который давно амортизирован, и стоимость прокачки по нему невысокая. Поставки любой другой нефти по транзитным маршрутам будут обходиться дороже», – говорит эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков­.

Например, если качать нефть по нефтепроводу «Одесса – Броды», то надо будет заплатить Украине за перевалку нефти из танкера в Одессе, потом еще и за транзит через украинскую трубу. Украина вряд ли будет все это делать бесплатно. «У Белоруссии уже был опыт использования этого маршрута. Та самая венесуэльская нефть доставлялась как раз по этому маршруту. Белоруссия получила низкую цену? Нет, конечно. Минск купил венесуэльскую нефть в разы выше рыночной стоимости как раз потому, что оплачивал перевалку нефти и поставки по украинской трубе», – отмечает Юшков.

Кроме того, проектная мощность «Одесса – Броды» составляет 14,5 млн тонн в год, тогда как Белоруссии необходимо минимум 18 млн тонн нефти в год, а лучше 20–25 млн тонн. Поэтому одного этого маршрута явно будет недостаточно для отказа от российской нефти.

«Маршрут через Литву и Латвию означает железнодорожные поставки нефти в Белоруссию из балтийских портов. Там трубы нет. А железная дорога – это еще дороже, чем гнать по нефтепроводу через Украину. Плюс пропускная способность железных дорог не позволит доставить 18 млн тонн нефти, необходимые Белоруссии», – говорит эксперт ФНЭБ.

Польский маршрут, по словам Лукашенко, наиболее выгодный. На самом деле из-за него Минск может потерять еще больше денег. Во-первых, порт Гданьск не может прокачать 18 млн тонн нефти. Во-вторых,

польский сценарий подразумевает остановку транзита российской нефти по двум из четырех ниток «Дружбы», а это прямая упущенная выгода для белорусского бюджета.

«Кто больше всего кричал, что Россия должна компенсировать убытки Белоруссии от того, что в трубопровод попала хлорированная нефть, нефтепровод какое-то время не работал, и Белоруссия не получила транзитную прибыль? Если действительно через Белоруссию будет прокачано меньше 50 млн тонн нефти транзитом, то мы, скорее всего, заплатим через внеплановое повышение тарифа. Как это коррелирует с тем, что Белоруссия сама предлагает остановить транзит нефти по «Дружбе», чтобы везти ее в реверсном режиме из Польши? Лукашенко транзитные деньги больше не нужны?» – удивляется Игорь Юшков.

Таким образом, Белоруссия не только заплатит Польше за перевалку нефти, за ее транспортировку по польской территории, но еще и не получит денег за транзит российской нефти в Европу.

«Скорее всего, Лукашенко намекает на то, что этот маршрут будет наиболее болезненным для России, если она откажется компенсировать ущерб от налогового маневра. Плюс на то, что Минск будет покупать американскую нефть через Гданьск. США заинтересованы в том, чтобы сделать Европу воротами для своих углеводородов. А Польша хочет быть этими воротами и подписывает всевозможные соглашения», – считает собеседник.

И хотя Лукашенко говорит, что все это не рычаг давления на Москву, а лишь попытка найти альтернативу, звучит это неубедительно. На самом деле все именно так, как выглядит. «Это накачка переговорных позиций перед очередной встречей Владимира Путина с Лукашенко. На самом деле Белоруссии не нужен реальный альтернативный поставщик, им надо подтолкнуть Россию к тому, чтобы она распространила демпирующую надбавку на белорусские НПЗ. Это больше сигнал Москве», – считает Юшков.