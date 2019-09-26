Белоруссия собралась искать альтернативу российской нефти

Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, что Белоруссия вынуждена искать другие источники поставок нефти. Он подчеркнул, что это «не рычаги давления», а «поиск альтернативы», передает БелТА.

Ранее стало известно, что транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию будет снижен в 2019 году.

До этого Лукашенко заявлял, что Москва и Минск еще вернутся к вопросу компенсаций за налоговый маневр России.

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