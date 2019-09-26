Транзит нефти по «Дружбе» через Белоруссию будет снижен в 2019 году

Плановых объемов транзита российской нефти через территорию Белоруссии по «Дружбе» в 2019 году не удастся достичь, прокачка составит около 54 млн тонн, заявил главный инженер белорусского оператора нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» Андрей Вериго.

По данным белорусской стороны, заявленный ранее «Транснефтью» объем прокачки нефти по «Дружбе» на 2019 год составляет 59,75 млн тонн, передает РИА «Новости».

Вериго заявил журналистам, что «месячные объемы транспортировки (по «Дружбе») полностью восстановлены».

«Сентябрь месяц – это более 5 млн тонн по всем направлениям транзитным, октябрь месяц прогнозируется тоже в среднегодовом объеме. Но мы говорим о том, что объемы восстановлены на среднегодовых значениях, объемы годовые восстановить не удастся. До 54 млн тонн (ожидается общая прокачка по году)», – добавил он.

Таким образом из объема прокачки через территорию республики в 2019 году выпадает около 6 млн тонн российского сырья.

Вериго заявил также, что для полного возмещения издержек из-за ситуации с российской грязной нефтью тариф на прокачку сырья по территории Белоруссии следует повысить на 21%, передает ТАСС.

Это позволит до конца 2019 года «выйти на 100-процентное возмещение затрат».

Кроме того, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» рассказал, что Белоруссия с 1 октября 2019 года объединит двух операторов нефтепровода на территории республики.

«Полоцкая «Дружба» («Полоцктранснефть Дружба») войдет в наш состав. Здесь нет выгод отдельного предприятия, здесь есть интересы страны», - подчеркнул он.

Ранее Белоруссия захотела внести в договор о поставке нефти из России пункт, который обяжет поставщика забирать «загрязненную» нефть.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.

23 сентября стало известно, что в Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба».