Белоруссия захотела обязать поставщика забирать «грязную» нефть

Белоруссия хочет внести в договор о поставке нефти из России пункт, который обяжет поставщика забирать «загрязненную» нефть, сообщил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

«Раньше мы не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Россию. Теперь понимаем: это возможно», – сказал он в интервью журналу «Нефтехимия».

Борисенко подчеркнул, что подобная мера позволит быстро принимать советующее решение, а не проводить переговоры на протяжении нескольких месяцев.

По его словам, в документе должен появиться пункт об обязанности поставщика забирать нефть плохого качества и компенсировать все расходы, связанные с ее транспортировкой.

Также Борисенко отметил, что в договоре должны быть прописаны «жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам».

«Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф», – сказал он.

Кроме того, гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» отметил, что Минск инициирует изменения в регламент взаимодействия с оператором «Дружбы» в Брянске, которые предусматривают «право и обязанность остановки транспортировки в случае выхода параметров качества нефти за пределы ГОСТа».

«Одновременно мы работаем над созданием современных систем измерения количества и качества нефти на белорусской территории – на границе как с Россией, так и с Польшей», – заключил Борисов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в давлении и пообещал найти замену российской нефти.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.

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