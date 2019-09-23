В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба», идущий из России, привела к утечке нефти на территории Польши, сообщил оператор участка польская компания PERN.

Утечка произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики, говорится на сайте оператора.

«PERN быстро ее локализовал и ликвидировал источник утечки. Инцидент расследуют правоохранительные органы», – отметили в PERN.

Кроме того, там добавили, что передача нефти на всех трех нитках в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

По словам представителя пожарной охраны в Воломине Даниэля Квятковского, сообщение о распространении запаха газа пожарные получили днем в воскресенье, передает ТАСС.

По данным радиостанции RMF FM, площадь разлива нефти составила 30 квадратных метров.

Как сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, компания приостановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» на девять часов, пока не была устранена авария.

«Поставки по нефтепроводу «Дружба», приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18.50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04.05 (время варшавское)», – цитирует РИА «Новости» Демина.

Ранее Белоруссия захотела внести в договор о поставке нефти из России пункт, который обяжет поставщика забирать «загрязненную» нефть.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.