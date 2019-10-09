Совет Госдумы рекомендовал депутатам отменить поездки в США

Проанализировав инцидент с допросом депутата Инги Юмашевой в США, Совет Думы рекомендовал депутатам отменить запланированные на ближайшее время поездки в Соединенные Штаты, сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он сообщил, что речь не идет о введении моратория, а о том, что нужно «дополнительным образом страховаться». Ситуацию с Юмашевой он назвал сигналом, чтобы депутатов готовили к поездкам в США «минимально вольно и грамотно, системно», передает «Интерфакс».

По его словам, дополнительно страховаться нужно и в ситуации с личным визитом депутатов в США.

Советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова ранее сообщила, что Госдума приняла решение приостановить командировки депутатов в США.

5 октября депутата Госдумы Юмашеву в течение часа допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Москва заявила Вашингтону решительный протест, в Кремле назвали инцидент неприемлемым.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из ситуации с Юмашевой.