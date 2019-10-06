Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов.

В воскресенье стало известно о допросе американскими спецслужбами в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой. Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, в аэропорту представители ФБР попросили Юмашеву пройти в отдельное помещение, а затем «ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение».

По словам Антонова, во время допроса депутату задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». В связи с этим посольство России направило ноту протеста в Госдеп и рассчитывает получить объяснение, «что значат такого рода зондажные подходы к депутату».

Юмашева прибыла в США в качестве официального лица для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», который проводится с 2012 года. В нем принимают участие деятели культуры, политики, предприниматели и эксперты. Именно поэтому столь наглое поведение ФБР в отношении парламентария вызывало бурную гневную реакцию в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал допрос Юмашевой очередным примером того, как США нарушают взятые на себя международные обязательства. «Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», – заявил Володин.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по иностранным делам Константин Косачев назвал случившееся «безобразной историей».

«Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений», – отметил Косачев.

«Глубокое возмущение» выразил и МИД России, назвав инцидент с Юмашевой враждебной акцией. Ведомство предполагает, что американские власти либо «не испытывают стремления к нормализации диалога» с Россией, либо не могут контролировать действия собственных спецслужб.

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«Конструктивный настрой организаторов конференции («Диалог Форт-Росс») столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому – срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз , а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария», – заявили в МИД, добавив, что «простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США».

Схожей точки зрения придерживается и коллега Юмашевой по думскому международному комитету Алексей Чепа. Однако он считает, что Москва не должна перенимать методы ФБР при общении с американскими конгрессменами.

«Мы не станем отвечать зеркально на это грубое хамство. Потому что мы выше, умнее и опускаться до этого не намерены. Равно как и не будем предлагать конгрессменам пообщаться в кафе, потому что это дико», – сказал Чепа газете ВЗГЛЯД.

Говоря об ответных мерах, парламентарий рассказал, что уже на следующей неделе депутаты обратятся к американским коллегам за разъяснениями. «Также наш комитет в Госдуме вместе с другими комитетами подготовит ответ, о котором станет известно в ближайшее время», – отметил Чепа.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал поведение ФБР «оскорблением страны и оскорблением депутата», связав это событие с недавним отказом в визах российским дипломатам для участия в ГА ООН.

«За такую провокацию американские должностные лица должны дать пояснения и понести ответственность. В противном случае должна быть соответствующая реакция с нашей стороны. Просто так это оставить нельзя», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы «в нашем Шереметьево или Домодедово задержать кого-нибудь из американских конгрессменов».

«Нет, отвечать той же монетой нельзя. Потому что в таком случае Госдеп через подконтрольные СМИ на весь мир завопит о том, что конгрессмена задержали, увезли в неизвестном направлении, допросили в маленькой душной комнате, лишили еды, воды, сна и не отпускали в туалет. В итоге все забудут, с чего все началось», – объяснил сенатор, анонсировав подготовку «жесткого ответа» на инцидент с Юмашевой.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что предъявлять претензии госсекретарю США Майку Помпео или президенту Дональду Трампу в данном случае бессмысленно.

«Различные ведомства в США зачастую проводят собственную внешнюю политику, которая лишь в общих чертах согласовывается с другими ведомствами, Госдепом президентом США. А у ФБР способ действия достаточно прост: в их базах есть большое количество «person of interest», которым Бюро хочет задать вопросы. Об этой рутинной работе наверх никто не докладывает.

И ФБР плевать на то, что у человека есть дипломатический статус», – рассказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «антироссийский бюрократический паровоз, набравший ход еще при Бараке Обаме», продолжает свое движение, «но остановить его намного сложнее, чем запустить». Именно по этой причине десятки тысяч российских граждан годами находятся либо в категории «нежелательных персон», либо наоборот, «person of interest».

«Из-за этого территория США для россиян становится токсичной, причем не только для депутатов или топ-менеджеров госкорпораций. Например, те люди, которые были связаны с Марией Бутиной в России – отказались от поездок в США, опасаясь, что они попадут в категорию «person of interest», – напомнил эксперт.

«Потому налаживать контакты с американскими политиками нужно, но на территории нейтральных государств», – подчеркнул Дробницкий, добавив, что МИД России пока не реагирует на подобные ситуации должным образом.

«В США идет внутриполитический конфликт, граничащий с госпереворотом, а слово «Россия» является ключевым маркером этого противостояния. Наши международники привыкли работать в дипломатической парадигме 1970-х годов, когда с одной стороны у нас «Холодная война», а с другой стороны – разрядка. Но установленные в ту эпоху дипломатические правила уже не действуют», – продолжил эксперт.

Поэтому, считает Дробницкий, во-первых, МИД России вместе с другими ведомствами должен разобраться в том, какому количеству российских граждан что-либо угрожает на территории США и проинформировать об этом всех: от депутатов и инженеров технологических компаний до журналистов и ученых.

«Во-вторых, после проведения инвентаризации угроз и соответствующего медийного сопровождения станет понятно, с помощью каких механизмов мы можем достучаться до американских ведомств и взаимно урегулировать эти вопросы», – полагает эксперт.

«И в-третьих – нужно привлекать к такой работе третьи страны, выясняя вместе с ними, для какого количества граждан территория США также стала токсичной. Это не только обезопасит наших граждан, но и вызовет полезный шум в прессе. Ведь когда задерживают депутата – реакция в СМИ одна, а когда речь идет о десятках тысяч граждан, находящихся под молотом американских спецслужб – реакция, в том числе американских СМИ, будет совершенно другой», – резюмировал Дробницкий.

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