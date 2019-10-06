Россия выразила США «глубокое возмущение»

Задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в Нью-Йорке является наглой провокацией со стороны США, заявили в российском МИД. Москва заявила решительный протест в связи с действиями в отношении Юмашевой.

МИД заявил решительный протест в связи с действиями в отношении Юмашевой. «Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство предполагает, что американские власти либо «не испытвают стремления к нормализации диалога», либо не могут контролировать действия собственных спецслужб.

«К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции («Диалог Форт-Росс») столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому – срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария», – заявили в МИД.

Дипведомство выразило «глубокое возмущение произошедшим».

«Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму «Диалог Форт-Росс» убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США», – подытожили в МИД.

Ранее стало известно, что Юмашеву, прибывшую в США для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт Росс», в течение часа допрашивало ФБР. Об этом сообщил посол в США Анатолий Антонов.

Посольство направило ноту протеста в Госдеп.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос, а председатель комитета Совфеда по иностранным делам Константин Косачев назвал ситуацию с Юмашевой «безобразной историей».

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что это оскорбление России.