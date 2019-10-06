В Совфеде допрос депутата Госдумы спецслужбами США назвали «безобразной историей»

От ситуации с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка дурно пахнет, заявил председатель комитета Совфеда по иностранным делам Константин Косачев.

«Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. … Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет», – написал Косачев в своем Facebook.

Он отметил, что сейчас авторство провокации остается за американскими спецслужбами.

«Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений», – заявил Косачев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос спецслужбами США депутата Инги Юмашевой.

Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье сообщил, что Юмашеву в течение часа допрашивали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Посольство направило ноту в Госдеп.

Сама Юмашева отказалась комментировать допрос.

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