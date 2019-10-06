Володин назвал допрос депутата Госдумы в США циничной провокацией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос спецслужбами США депутата Инги Юмашевой.

«Действия Соединенных Штатов Америки – это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», – передает его слова ТАСС.

Он сообщил, что Юмашеву пригласили на международный форум, а посольство США выдало ей визу.

«Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», – заявил Володин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву в течение часа допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, задавая «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Посольство уже направило ноту в Госдеп.

Сама Юмашева отказалась комментировать допрос.